Спикер Рады заявил о сужении прав и свобод в связи с эпидемией коронавируса

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в связи с пандемией коронавируса в мире и эпидемией на Украине происходит сужение прав и свобод человека. Его слова приводит УНИАН.
В качестве примера наиболее часто нарушаемого права Разумков назвал право на свободу передвижения. Однако политик уверен, что на Украине эти процессы проходят демократичнее, чем во многих странах Европы.
С 6 апреля на Украине ужесточается карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 1462 человека. 45 человек скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения