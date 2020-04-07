Спикер Рады заявил о сужении прав и свобод в связи с эпидемией коронавируса

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в связи с пандемией коронавируса в мире и эпидемией на Украине происходит сужение прав и свобод человека. Его слова приводит УНИАН.

В качестве примера наиболее часто нарушаемого права Разумков назвал право на свободу передвижения. Однако политик уверен, что на Украине эти процессы проходят демократичнее, чем во многих странах Европы.

С 6 апреля на Украине ужесточается карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 1462 человека. 45 человек скончались.

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