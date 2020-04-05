Киевлянам запретили выходить на улицу без масок и респираторов

Медики на вокзале в Киеве

Жителям Киева запретили выходить на улицы без средств индивидуальной защиты. Распоряжение властей опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, к местам, где нельзя появляться без масок и респираторов, отнесли все территории общего пользования, включая улицы, площади, переулки, парки, скверы, лесопарки, велосипедные и пешеходные дорожки, пляжи, кладбища и так далее.

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Также средства индивидуальной защиты обязательны при посещении органов государственной власти и местного самоуправления, транспорта и придомовых территорий.

Ранее сообщалось, что Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине. По словам главного санитарного врача республики Виктора Ляшко, это явление сложно объяснить.

За прошедшие сутки наибольшее количество инфицированных коронавирусом было выявлено в Киеве — 30 человек. Далее идут Тернопольская и Кировоградская области (по 25). Меньше всего случаев коронавируса подтвердилось в Харькове — один пациент. Всего на Украине был зарегистрирован 1251 зараженный. Из них 43 умерли, 333 выздоровели. В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.

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