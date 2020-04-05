В ЛНР выявили четыре случая коронавируса

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) зарегистрированы четыре случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, передает в воскресенье, 5 апреля, «Луганский информационный центр».
Один случай зафиксирован у пациента из Славяносербского района, остальные — из Антрацита и Красного Луча. Все заболевшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.
«Если мы до этого говорили о профилактике проникновения инфекции на территорию ЛНР, сегодня мы должны говорить о противодействии распространению инфекции и о лечении тех больных, которые сегодня выявлены», — сказала Пащенко.
В Донецкой народной республике (ДНР) ранее было зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Украина в середине марта закрыла пропускные пункты на границе с сампровозглашенными республиками Донбасса, обвинив местные власти в том, что они скрывают ситуацию с распространением коронавируса. При этом Киев пообещал обратиться в международные организации с просьбой отправить в ДНР и ЛНР гуманитарный конвой для помощи в борьбе с эпидемией.
В мире объявлена пандемия коронавируса. Число зараженных превысило 1,1 миллиона человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения