На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине. Об этом заявил в воскресенье, 5 апреля, главный санитарный врач республики Виктор Ляшко, передает «Страна.ua».

«Николаевская область — единственная область, в которой не зарегистрирован ни один случай коронавирусной болезни», — сказал Ляшко.

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По словам чиновника, это явление сложно объяснить. В Николаевской области проводится тестирование и были случаи подозрения на коронавирус. «Мы будем только довольны, если хоть в одной области Украины не будет зарегистрированных случаев, а в других областях не будет происходить увеличение», — подчеркнул Ляшко.

За прошедшие сутки наибольшее количество инфицированных коронавирусом было выявлено в Киеве — 30 человек. Далее идут Тернопольская и Кировоградская области (по 25). Меньше всего случае коронавируса подтвердилось в Харькове — один пациент. Всего на Украине был зарегистрирован 1251 зараженный. Из них 43 умерли, 333 — выздоровели. В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных уже превысило 1,1 миллиона человек.

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