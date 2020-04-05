На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион

Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине. Об этом заявил в воскресенье, 5 апреля, главный санитарный врач республики Виктор Ляшко, передает «Страна.ua».
«Николаевская область — единственная область, в которой не зарегистрирован ни один случай коронавирусной болезни», — сказал Ляшко.
По словам чиновника, это явление сложно объяснить. В Николаевской области проводится тестирование и были случаи подозрения на коронавирус. «Мы будем только довольны, если хоть в одной области Украины не будет зарегистрированных случаев, а в других областях не будет происходить увеличение», — подчеркнул Ляшко.
За прошедшие сутки наибольшее количество инфицированных коронавирусом было выявлено в Киеве — 30 человек. Далее идут Тернопольская и Кировоградская области (по 25). Меньше всего случае коронавируса подтвердилось в Харькове — один пациент. Всего на Украине был зарегистрирован 1251 зараженный. Из них 43 умерли, 333 — выздоровели. В мире объявлена пандемия коронавируса. Общее число инфицированных уже превысило 1,1 миллиона человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения