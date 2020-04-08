Премьер Украины опроверг снятие карантина в апреле

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг возможность снятия карантина в апреле. Запись трансляции заседания правительства доступна на YouTube.
Информацию о том, что карантинные меры отменят 14 апреля он назвал фейком. Премьер заявил, что карантинные меры будут действовать как минимум до 24 апреля, а после их скорее всего продлят до начала мая.
По словам Шмыгаля, если в мае эпидемия пойдет на спад, экономику будут постепенно запускать по отдельному плану, о котором сообщат позже. «На протяжении апреля мы точно не отступим от того карантинного режима, который введен», — сказал он.
С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 1 668 человек. 52 человека скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения