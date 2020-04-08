Премьер Украины опроверг снятие карантина в апреле

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг возможность снятия карантина в апреле. Запись трансляции заседания правительства доступна на YouTube.

Информацию о том, что карантинные меры отменят 14 апреля он назвал фейком. Премьер заявил, что карантинные меры будут действовать как минимум до 24 апреля, а после их скорее всего продлят до начала мая.

По словам Шмыгаля, если в мае эпидемия пойдет на спад, экономику будут постепенно запускать по отдельному плану, о котором сообщат позже. «На протяжении апреля мы точно не отступим от того карантинного режима, который введен», — сказал он.

С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 1 668 человек. 52 человека скончались.

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