По улицам украинских городов провезли гроб для пропаганды карантина

По улицам нескольких городов Львовской области Украины провезли гроб в целях пропаганды соблюдения карантинных мер, сообщает «Страна.ua».
Владелец ритуальной компании «Вечность» Степан Пиряник устроил акцию «Дома лучше, чем в гробу». Он проехал по Трускавцу, Стебнику и Дрогобычу на грузовике с гробом в кузове. Грузовик был обклеен плакатами «Стоп коронавирус», на гробе белой краской выведено «Карантин» и «Сиди дома!».
Пиряник рассказал, что был шокирован тем, сколько людей находились на улицах без необходимости. «Я увидел молодых людей, четырех или пятерых, которые стояли под магазином и распивали пиво. Это подтолкнуло меня сделать такую акцию... Это как последнее предупреждение», — добавил он и выразил надежду, что «реклама» окажется действенной.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении призвал граждан с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не превращаться в обиженных детей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения