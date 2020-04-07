Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание «НВ».

По словам Зеленского, государство «действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации». Принятые меры «абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира». Власть стоит на страже демократических ценностей и свобод, но бывают времена, когда в приоритете оказываются здоровье и жизни, отметил президент.

«Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили кушать мороженое», — сказал он.

Ранее 7 апреля стало известно, что правительство Украины намерено продлить часть карантинных мер до сентября.

Карантин официально действует до 24 апреля. Запрещены массовые мероприятия, ограничено транспортное сообщение, граждане должны находиться в общественных местах в масках. По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 1462 человека, из них 45 скончались.

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