Зеленский призвал украинцев не превращаться в обиженных детей

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал граждан не превращаться в обиженных детей из-за ограничений во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание «НВ».
По словам Зеленского, государство «действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации». Принятые меры «абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира». Власть стоит на страже демократических ценностей и свобод, но бывают времена, когда в приоритете оказываются здоровье и жизни, отметил президент.
«Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили кушать мороженое», — сказал он.
Ранее 7 апреля стало известно, что правительство Украины намерено продлить часть карантинных мер до сентября.
Карантин официально действует до 24 апреля. Запрещены массовые мероприятия, ограничено транспортное сообщение, граждане должны находиться в общественных местах в масках. По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 1462 человека, из них 45 скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения