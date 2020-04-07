В Киеве составили 574 протокола за нарушения карантина

Полиция Киева составила 574 административных протокола за нарушение карантинных правил, введенных из-за пандемии коронавируса. По первым пяти протоколам в бюджет взыскали почти 92 тысячи гривен. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает «112 Украина».
«Также открыли одно уголовное производство за поставление лица в опасность заражения вирусом и три уголовных производства за нарушения карантинных ограничений», — рассказал Кличко.
Ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в связи с пандемией коронавируса наблюдается сужение прав и свобод человека.
По последним данным, на Украине выявлены 1462 случая заражения коронавируса. 45 пациентов умерли, 28 выздоровели. В Киеве известно о 279 инфицированных, за сутки их число выросло на 12 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения