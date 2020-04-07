В Киеве составили 574 протокола за нарушения карантина

Полиция Киева составила 574 административных протокола за нарушение карантинных правил, введенных из-за пандемии коронавируса. По первым пяти протоколам в бюджет взыскали почти 92 тысячи гривен. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает «112 Украина».

«Также открыли одно уголовное производство за поставление лица в опасность заражения вирусом и три уголовных производства за нарушения карантинных ограничений», — рассказал Кличко.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в связи с пандемией коронавируса наблюдается сужение прав и свобод человека.

По последним данным, на Украине выявлены 1462 случая заражения коронавируса. 45 пациентов умерли, 28 выздоровели. В Киеве известно о 279 инфицированных, за сутки их число выросло на 12 человек.

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