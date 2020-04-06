Украинец переплыл Днепр ради тренировки в карантин и был задержан

Украинец, которого из-за ужесточения карантинных ограничений полицейские не пустили к тренажерам в киевском Гидропарке, переплыл Днепр ради тренировки. Об этом сообщает портал «Українські Новини».

Мужчина рассказал, что сотрудники Национальной полиции Украины перекрыли мост, ведущий на остров, где расположена спортивная площадка. Жителя Киева не остановил запрет. Он разделся и переплыл реку, чтобы добраться до тренажерного зала под открытым небом.

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Тем не менее, на противоположном берегу спортсмена встретили полицеские и журналисты. Его задержали для составления административного протокола за несоблюдение правил карантина. Момент, когда мужчина переплывал Днепр, транслировали многие украинские телеканалы в прямом эфире.

В то же время киевские правоохранители задержали двух человек за попытку пробраться на территорию Гидропарка по мосту, сообщает «Страна.ua». Один из них был без маски, второй — без документов. Мужчины утверждали, что их передвижение ограничивают незаконно.

С 6 апреля на Украине ужесточен карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности. На всей территории страны также объявлен режим чрезвычайной ситуации: ограничено движение общественного транспорта, закрыты развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродовольственные магазины.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 604 человека, 38 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,2 миллиона человек; 70 тысяч скончались, 270 тысяч излечились.

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