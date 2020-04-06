На Украине возросло число зараженных коронавирусом

На Украине возросло число заразившихся коронавирусом: зафиксировано 1 319 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

По данным ведомства, за сутки было зарегистрировано 68 новых случаев заражения COVID-19. По состоянию на утро понедельника, 6 апреля, поступило 373 сообщения о подозрении на коронавирус.

С 6 апреля на Украине ужесточается карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

На всей территории Украины до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все развлекательные заведения, школы и вузы, а также непродуктовые магазины закрыты, граждан просят не покидать дома. В крупных городах ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным, на Украине с коронавирусом скончались 38 человек. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,2 миллиона человек; почти 70 тысяч умерли, 265 тысяч излечились.

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