Глава Минздрава Украины спрогнозировал пик эпидемии коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране. Об этом в понедельник, 6 апреля, передает УНИАН.

По его словам, для системы здравоохранения страны станет критической ситуация с 10-12 тысячами заболевших. Глава Минздрава считает, что нагрузка на медиков будет «душераздирающей».

Также министр рассказал, что в стране есть 1207 аппаратов искусственной вентиляции легких и на данный момент Минздрав работает над закупкой еще 347.

С 6 апреля на Украине ужесточается карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

По последним данным, на Украине скончались 38 человек с коронавирусом. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,2 миллиона человек; почти 70 тысяч умерли, 265 тысяч излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!