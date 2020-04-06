Глава Минздрава Украины спрогнозировал пик эпидемии коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране. Об этом в понедельник, 6 апреля, передает УНИАН.
По его словам, для системы здравоохранения страны станет критической ситуация с 10-12 тысячами заболевших. Глава Минздрава считает, что нагрузка на медиков будет «душераздирающей».
Также министр рассказал, что в стране есть 1207 аппаратов искусственной вентиляции легких и на данный момент Минздрав работает над закупкой еще 347.
С 6 апреля на Украине ужесточается карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным, на Украине скончались 38 человек с коронавирусом. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,2 миллиона человек; почти 70 тысяч умерли, 265 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения