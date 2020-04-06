В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина

Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина. Его слова приводит УНИАН.
Он выразил «осторожную надежду», что карантинные меры удастся снять к середине мая. По его словам, Украина лучше подготовилась к введению карантина из-за позднего старта эпидемии в стране.
Однако Корниенко подчеркнул, что его слова основываются не на официальной информации от министерства здравоохранения или премьер-министра, а на его интуитивном предположении, сделанном исходя из анализа динамики заболеваемости.
С 6 апреля на Украине ужесточается карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
По последним данным, на Украине с коронавирусом скончались 38 человек. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,2 миллиона человек; почти 70 тысяч умерли, 265 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения