В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина

Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина. Его слова приводит УНИАН.

Он выразил «осторожную надежду», что карантинные меры удастся снять к середине мая. По его словам, Украина лучше подготовилась к введению карантина из-за позднего старта эпидемии в стране.

Однако Корниенко подчеркнул, что его слова основываются не на официальной информации от министерства здравоохранения или премьер-министра, а на его интуитивном предположении, сделанном исходя из анализа динамики заболеваемости.

С 6 апреля на Украине ужесточается карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

По последним данным, на Украине с коронавирусом скончались 38 человек. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,2 миллиона человек; почти 70 тысяч умерли, 265 тысяч излечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!