В Верховной Раде произошел конфликт из-за «хитросделанной» партии Зеленского

На внеочередном заседании Верховной Рады Украины произошел конфликт с участием представителя «Европейской солидарности» (ЕС) Ирины Геращенко и депутатов от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом пишет «Страна.ua».

Перед голосованием за законопроект «О защите населения от инфекционных болезней» Геращенко, выступая с трибуны в сессионном зале, назвала правящую партию «хитросделанной».

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«Сорри за заборную лексику, но это цитата великого лидера современности. В этом парламенте есть одна хитросделанная партия, для которой ключевое — это политические дивиденды. Год тому назад пообещали политические дивиденды учителям, четыре тысячи долларов, и уже об этом забыли. Говорят сейчас о политических дивидендах 300-процентной надбавки врачам, не зная, что врачи получили от восьми до 280 гривен за март-апрель так называемой надбавки», — заявила Геращенко.

По ее словам, «хитросделанная фракция» пытается оставить врачей без социальных выплат. Геращенко добавила, что собирает подписи врачей, чтобы все, кто борется с коронавирусом, получили реальную финансовую помощь.

После этого слово взял депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев. Он попросил регламентный комитет разобраться, имеет ли право депутат называть фракцию «хитросделанной» и «не является ли этот самый депутат хитросделанным».

Несмотря на конфликт, Рада приняла законопроект о дополнительных гарантиях прав медицинским работникам, которые заняты в сфере защиты населения от инфекционных заболеваний. В частности, он предусматривает, что выплаты медикам, которые заразились коронавирусом, приравниваются к выплатам участников боевых действий. Законопроект подали депутаты от партий «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и группы «Доверие».

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