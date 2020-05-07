Миллион украинцев остались в Польше во время пандемии коронавируса

Около миллиона украинцев остались в Польше во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил польский посол в Киеве Бартош Цихоцкий в интервью «Украинскому радио».

«У нас в Польше сейчас около миллиона граждан Украины, которые не вернулись и работают или учатся там», — сообщил Цихоцкий.

Еще около 180 тысяч украинцев вернулись домой, добавил дипломат. С 4 мая в Польше снова работают визовые центры, а паспорта «выдаются по почте». Цихоцкий добавил, что «польские работодатели очень заинтересованы в украинских работниках».

По словам дипломата, в Польше зафиксировано 14 тысяч случаев заражения коронавирусом, 700 пациентов скончались. На Украине, по данным на 7 мая, 13691 инфицированный, умерли 340 человек.

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