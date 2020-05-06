Украина прокомментировала перспективы безвизового режима из-за коронавируса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква прокомментировал перспективы безвизового режима с Евросоюзом в ситуации пандемии коронавируса. Об этом в среду, 6 мая, сообщает «5.ua».

«Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или тем более отменить безвизовый режим», – заявил чиновник.

Он напомнил, что безвизовый режим для Украины действует не только с Европейским союзом

При этом, по словам Жовквы, без изменений в международных отношениях мир снова окажется заложником при каждой следующей пандемии.

Ранее сообщалось, что Украина получит от Европы более миллиарда евро в качестве поддержки во время пандемии коронавируса. Президент Владимир Зеленский назвал помощь свидетельством того, что «Украина не ошиблась, сделав европейский выбор». «Ведь настоящие друзья познаются в беде», — заметил глава государства.

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