Евросоюз задумал отправить миротворцев на границу Украины с Россией

В Европарламенте предложили отправить международную миротворческую миссию на границу Украины и России. Об этом сообщает телеканал 112.

В проекте документа комитета по иностранным делам предлагается создать расширенные международные миротворческие силы вдоль украинско-российской границы, на них будет возложена миссия под руководством Евросоюза. Задумано, что их целью будет помощь в разминировании, подготовке к местным выборам и обеспечении свободного доступа для гуманитарных организаций. Документ для принятия планируется рассмотреть Еврокомиссией в мае 2020 года.

Кроме того, в тексте осуждаются действия России в странах программы Евросоюза Восточное партнерство — Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине. Среди них выделяются дестабилизация обстановки, вторжение и аннексия.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обвинил самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в усилении обстрелов украинских позиций на линии соприкосновения. По его словам, договоренности о полном прекращении огня до сих пор не выполняются.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость от Украины после смены центральной власти в Киеве. Украина обвиняет в оккупации Донбасса и поддержке сепаратизма Россию. Кремль отвергает претензии.

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