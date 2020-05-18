Рейтинг Зеленского опустился ниже 40 процентов

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился ниже 40 процентов. Таковы данные социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг», сообщает «ЛIГА.Новости».

Если бы президентские выборы состоялись в середине мая, то за Зеленского проголосовали бы 39,3 процента граждан среди тех, кто пойдет голосовать и определился с симпатией. На втором месте среди вероятных кандидатов находится сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (13,9 процента голосов). Далее идут Петр Порошенко (13,3 процента) и Юлия Тимошенко (8,6 процента).

Если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, то результаты были бы идентичны тем, что и год назад: 75 процентов избирателей за Зеленского, 25 процентов за Порошенко.

В начале мая сообщалось, что за год рейтинг Зеленского упал почти вдвое и составил 42,6 процента.

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