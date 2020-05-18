Назван лучший президент в истории Украины

Украинцы назвали лучшего президента страны за всю историю независимости. О результатах опроса социологической группы «Рейтинг» сообщают в понедельник, 18 мая, «Українськi Новини».

Граждан спросили, кого из всех президентов они считают лучшим. Больше всего голосов (20 процентов) набрал Леонид Кучма. Действующий лидер Владимир Зеленский оказался на втором месте (его выбрали 16 процентов респондентов). Далее идут Леонид Кравчук (13 процентов), Петр Порошенко (12 процентов) и Виктор Янукович (9 процентов). На последнем месте оказался Виктор Ющенко, которого назвали 6 процентов опрошенных.

Еще 14 процентов украинцев не захотели выбрать ни одного из президентов, а 10 процентов затруднились с ответом.

Респондентов также попросили оценить правление каждого лидера по шкале «упадок — застой — развитие». По мнению граждан, при Кучме и Зеленском преобладало развитие. Мнения о времени Кравчука разделились примерно поровну. Президентство Порошенко и Януковича респонденты оценили как упадок, правление Ющенко — как застой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!