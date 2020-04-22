Зеленский переложил на украинцев вину за невыполнение своих обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него пока «не дошли руки» до выполнения всех обещаний, данных во время избирательной кампании. Об этом он рассказал в фильме «Год президента Зеленского», который доступен на YouTube.

«Много что не сделали, много к чему даже руки не дошли, но дойдут», — пообещал украинский лидер, отметив, что он готов проанализировать, какие пункты из его предвыборной программы до сих пор не выполнены.

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Зеленский также рассказал, почему до сих пор не начал уголовное преследование коррупционеров. Вину за невыполнение обещания он переложил на украинцев, отметив, что сначала нужно разобраться, чего они хотят. Зеленский напомнил, что «посадки» — это компетенция правоохранительных органов.

«Влияния президента на правоохранительные органы с той точки зрения, что этого человека надо посадить, а этого не надо трогать — этого влияния нет [сейчас на Украине]. Но еженедельно вызывать их и спрашивать: "Где результат?", — я уверен, что такое влияние может быть. Я уверен, что такой контроль от президента хотят видеть люди», — резюмировал глава государства.

В конце февраля опрос, проведенный социологической службой «Центр Разумкова», показал, что рейтинг Зеленского снизился почти вдвое — с 73 процентов на президентских выборах в 2019 году до 40 процентов. Уровень доверия к президенту сократился с рекордных 79 процентов в сентябре 2019-го до 51 процента.

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