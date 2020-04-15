Главный таможенник Украины начислил себе надбавку в 600 процентов оклада

Глава государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов, а также три его заместителя на протяжении нескольких месяцев получали надбавку в размере 600 процентов оклада. Об этом сообщает агенство «Українські Новини».

Уточняется, что надбавка в 300 процентов оклада выплачивалась за «интенсивность труда», другая половина — за «выполнение особо важной работы».

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О начислении огромных надбавок перед министерством финансов Украины ходатайствовал сам Нефедов. В письме от 16 января 2020 года он просил «задним числом» (с 1 января 2020 года) согласовать начисление двух премий по 300 процентов должностных окладов ему и его трем заместителям — Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику.

В качестве обоснования Нефедов сослался на нормы о применении стимулирующих выплат государственным служащим. Минфин согласовал начисления, уточнив, что выплаты должны осуществляться за счет «экономии фонда оплаты труда» ГТС.

С 1 марта 2020 года все разрешения на начисление повышенных премий руководством подотчетных Минфину центральных органов власти были приостановлены.

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