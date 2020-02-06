Танец главного таможенника Украины со стриптизершами попал на видео

Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов попал на видео во время танца со стриптизершами в одном из самых дорогих клубов Киева Queen. Запись опубликовала «Страна.ua».

На кадрах главный таможенник страны ритмично двигается в окружении полуголых женщин в масках. Как пишет издание, видео было снято в «тайной комнате» клуба на вечеринке De Sad, где проходит традиционное «порно-шоу». Туда можно попасть по заранее составленным спискам. Одна из последних вечеринок De Sad, судя по постам клуба в соцсетях, прошла 31 января. Согласно отзывам пользователей, на вечеринках в Secret Room клуба «горы кокаина и много девушек легкого поведения». Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group.

В октябре сообщалось, что Нефедов стал фигурантом дела о контрабанде.

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