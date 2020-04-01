На Украине закрыли дело о растрате Порошенко миллиардов Януковича

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыла дело о коррупции против бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Источник в ведомстве сообщил, что дело было закрыто 20 марта. В действиях Порошенко не нашли состава преступления. Согласно материалам дела он обвинялся в растрате 1,5 миллиарда долларов, заблокированных на счетах бывшего главы государства Виктора Януковича.

Ранее юрист Андрей Портнов, инициировавший многие уголовные производства против Порошенко, заявил, что со стороны действующих властей ему обещан постепенный вывод из всех уголовных производств. Якобы новые власти пошли на это в обмен на поддержку партии Порошенко при голосовании за открытие рынка земли.

На данный момент Порошенко является фигурантом как минимум 16 уголовных дел. Последнее было возбуждено 30 января, помимо бывшего президента его фигурантами оказались предыдущие президент и вице-президент США Барак Обама и Джозеф Байден.

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