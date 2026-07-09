В Кремле высказались о телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп не созванивались после саммита НАТО

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не проводили телефонный разговор после саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что российский лидер всегда открыт к диалогу с главой Белого дома.

Ранее Трамп заявил о своем намерении позвонить Путину, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.

4 июля президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа длилась 1 час 25 минут. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков назвал разговор деловым и весьма конструктивным.