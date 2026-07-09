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12:38, 9 июля 2026Мир

В Кремле высказались о телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп не созванивались после саммита НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не проводили телефонный разговор после саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что российский лидер всегда открыт к диалогу с главой Белого дома.

Ранее Трамп заявил о своем намерении позвонить Путину, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.

4 июля президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа длилась 1 час 25 минут. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков назвал разговор деловым и весьма конструктивным.

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