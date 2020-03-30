Партия Порошенко решила сотрудничать с партией Зеленского

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» решила сотрудничать с политической силой нынешнего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом написал в Facebook юрист Андрей Портнов.

По словам Портнова, две партии договорились о сотрудничестве при голосовании за законопроекты, необходимые для получения новых траншей от МВФ.

Он также заявил, что за поддержку этих законопроектов бывшему украинскому лидеру от действующих властей обещано ослабление уголовного преследования и постепенный вывод из всех касающихся его уголовных производств.

На данный момент Порошенко является фигурантом как минимум 16 уголовных дел. Последнее дело было возбуждено 30 января, помимо бывшего президента его фигурантами оказались предыдущие президент и вице-президент США Барак Обама и Джозеф Байден.

Ранее источники в украинской партии «Европейская солидарность» рассказали, что ее лидер Порошенко реально опасается угрозы уголовного преследования со стороны действующей власти. Экс-президент якобы собирается стать оппозиционером номер один по отношению к нынешнему главе государства, и окружение действующего президента примет решение посадить его в тюрьму на определенный срок, когда электоральная поддержка власти начнет падать.

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