Бывший СССР
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Мишустин призвал все регионы перейти на режим самоизоляции
Автор хита I Love Rock 'n' Roll умер от коронавируса
Нурмагомедов рассказал о прогулках и походах в кафе во время пандемии
Убийца женщины спустя 22 года вышел из тюрьмы и убил ее дочь
Пробки в Москве после введения всеобщей самоизоляции оценили в 0 баллов 
Япония закроет границы для иностранцев
Вслед за Москвой на самоизоляцию перешел еще один регион
Стал известен результат теста Игоря Николаева на коронавирус
Назван способ победить коронавирус до появления вакцины
Новости партнеров

Партия Порошенко решила сотрудничать с партией Зеленского

Перейти в «Мою Ленту»
Петр Порошенко
Петр Порошенко
Фото: @poroshenko

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» решила сотрудничать с политической силой нынешнего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом написал в Facebook юрист Андрей Портнов.

По словам Портнова, две партии договорились о сотрудничестве при голосовании за законопроекты, необходимые для получения новых траншей от МВФ.

Он также заявил, что за поддержку этих законопроектов бывшему украинскому лидеру от действующих властей обещано ослабление уголовного преследования и постепенный вывод из всех касающихся его уголовных производств.

На данный момент Порошенко является фигурантом как минимум 16 уголовных дел. Последнее дело было возбуждено 30 января, помимо бывшего президента его фигурантами оказались предыдущие президент и вице-президент США Барак Обама и Джозеф Байден.

Ранее источники в украинской партии «Европейская солидарность» рассказали, что ее лидер Порошенко реально опасается угрозы уголовного преследования со стороны действующей власти. Экс-президент якобы собирается стать оппозиционером номер один по отношению к нынешнему главе государства, и окружение действующего президента примет решение посадить его в тюрьму на определенный срок, когда электоральная поддержка власти начнет падать.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Против Порошенко завели еще два уголовных дела
Порошенко обвинил власти в чтении его переписки
Порошенко предположил сроки своего попадания в тюрьму
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня
Medical employees wear protective suits as they leave a dormitory as a measure to fight against the coronavirus disease contagion (COVID-19) in Minsk, Belarus March 12

«Плохая вакцина хуже вируса»

Кто виноват в пандемии коронавируса и зачем закрывать границы? Рассказывает представитель ВОЗ
06:56Сегодня

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

23:1029 марта

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

22:2929 марта

Два украинских министра подали в отставку

Бывший СССР00:0227 марта

«Государство скрывает истинные масштабы»

Страны бывшего СССР объявляют карантин. Как коронавирус меняет жизнь на постсоветском пространстве
10:0829 марта

Грузия отказалась пропускать возвращающихся на родину из Армении россиян

09:4029 марта

Спецпоезд из Москвы доставил на родину несколько сотен украинцев

19:2528 марта

Аваков призвал украинцев не бояться госпереворота

Бывший СССР00:0124 марта

Голод во время чумы

Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
17:3828 марта

Зеленскому предложили создать на Украине военную базу НАТО

17:2428 марта

Лукашенко высказался о коронавирусе фразой «лучше умереть стоя»

16:4928 марта

Абхазия закрыла границу с Россией

Россия
Коронавирус проник в еще один регион России
В Москве резко ухудшится погода
«Мне кричат "Коронавирус!" — как будто это мое второе имя»
Как россияне боятся коронавируса и кого винят в своем страхе
В российском городе разогнали проигнорировавших карантин шашлычников
«Там окна выходят на морг»
Тысячи россиян на всю жизнь отправляют в изоляцию без всякого вируса. Спасти удается немногих
Доля тяжелых больных коронарусом до 60 лет достигла 45 процентов
Более тысячи россиян заразились коронавирусом
По всей стране принимаются жесткие меры по борьбе с инфекцией
Все материалы
Мир
В Китае за сутки коронавирусом заразился всего один человек
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса
«От чувства тревожности мы обретаем свободу»
Что придет на смену глобализации и каким станет человечество после пандемии коронавируса
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 700 тысяч человек
Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Все материалы
Бывший СССР
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
«Земля уходит из-под ног»
Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
Несуществующие люди
Как дети и старики выживают под обстрелами в полуразрушенных поселках Донбасса
Все материалы
Экономика
«Газпром» отправил на карантин одно из крупнейших месторождений
«Деньги приходилось доставать вместе с крошками»
Россияне не смогли избавиться от наследия 1990-х. Они хранят деньги в пакетах из-под хлеба и макарон
Введены новые меры поддержки россиян при эпидемии коронавируса
Путин представил план борьбы с коронавирусом
Выплаты по кредитам отсрочат, а доходы по банковским вкладам обложат налогом
Нефть упала ниже психологической отметки
Не верой единой
Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
По китайской экономике ударила вторая волна коронавируса
Все материалы
Силовые структуры
Бывшему главному тюремщику России отменили досрочное освобождение
Иностранец надругался над россиянкой в лифте
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Краснодаре
«Вагон за секунду стал черным, кругом было пламя»
Десять лет назад террористы взорвали столичное метро. На «Лубянке» и «Парке культуры» погибли 40 человек
В российском городе появилась «карантинная» полиция
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Все материалы
Спорт
Олимпийская чемпионка предложила отказаться от карантина и «жить, как жилось»
Алина Загитова«Друзья привезли продукты, поболтали через окно»
Тренировки в ванной, общение с фанатами и пельмени: чем занимаются спортсмены во время карантина
Боксер Ковалев рассказал о ситуации с коронавирусом в США
Как делать ставки на спорт бесплатно — с фрибетами
Лучшие фрибеты за регистрацию без депозита в 2020 году: как получить бесплатную ставку в БК «Олимп»
Боксер-тяжеловес рассказал о смерти отца от коронавируса
Олимпийские игры перенесли из-за коронавируса
Окончательное решение по новой дате соревнований пока не принято
Британский боксер снял видеоурок о битье жен во время карантина
Все материалы
Культура
Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами
«Никогда народ не кинет наша избранная власть»
Выборы, церковь, карантин: почему Шнуров выпускает политические стихи как конвейер?
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом
Великий уравнитель
Лев Лещенко, Борис Джонсон, Том Хэнкс: кто из звезд заразился коронавирусом
Жена госпитализированного Игоря Николаева прокомментировала его состояние
Вирусные треки
Коронавирус распространился по планете. Теперь про него поют песни: вот лучшие из них
Украина бросила певицу Maruv в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
Журналисту пришлось бежать от стада бизонов во время репортажа
«Размер имеет значение»
В России технологии приносят миллиарды рублей. Готовы ли они стать основой экономики?
Елена Малышева призвала в три раза увеличить зарплаты врачам в России
Ящик Пандоры
Как российское телевидение подсело на государственные деньги
Ведущая поцеловала Бузову в грудь во время интервью
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Все материалы
Ценности
Найден способ повысить настроение во время изоляции из-за коронавируса
Эмили Ратаковски попозировала обнаженной за прозрачной шторой
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Нелепые наряды решившихся пожениться в пандемию коронавируса высмеяли в сети
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Девушка делала парню нелепые прически во время самоизоляции и прославилась
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Мужчина умер от коронавируса во время самоизоляции и оставил прощальное послание
Собаки будут вынюхивать больных с коронавирусной инфекцией
Молли«Секс — хороший способ забыть о болезни»
История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
Коронавирус заставил влюбленных съехаться через пять дней после первого свидания
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
80-летняя пенсионерка нарушила карантин из-за спешки к внучке с наркотиками
«Приходилось и траву в поле косить, и бревна таскать»
История россиянки о жизни в Японии, трудолюбии и карантине
Все материалы
В России остановились продажи машин и закрылись автосалоны
Месяц живем с новой Mazda3: часть вторая
Меняем топовый хэтчбек на автомобиль с мотором 1.5 и пересаживаемся на седан
Porsche 911 Turbo S станет легче и спортивнее
Лучшее автомобильное видео марта 2020
Гонки на холодильниках, Bugatti из картона и электро-Mustang на снегу
Первый McLaren F1 GTR Longtail выставлен на продажу
9 новых рекордов скорости — на льду!
Где в России ставить автомобильные рекорды? Конечно, на льду Байкала!
Дайверы нашли на дне реки коллекцию автомобилей
Все материалы
Дом
Богатые россияне сделали выбор между деньгами и недвижимостью
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Названа средняя стоимость квартиры в Крыму
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Российского ветерана упрекнули в «лишних» 40 сантиметрах квартиры
Утрачено
Как советская власть разрушала имперское наследие и при чем здесь США
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
У дома культуры в Ростовской области появится автоклуб
В России запустили сервис по вопросам оплаты труда в период коронавируса
Регионам потребовались дополнительные десятки миллиардов рублей на защиту лесов
Все материалы