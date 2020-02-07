Против Порошенко завели еще два уголовных дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило два уголовных дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает УНН.

Материалы по теме Труба зовет Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США

Поводом для досудебного расследования стали заявления депутатов Рады. Дела заведены по статьям «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «Легализация доходов, полученных преступным путем».

На данный момент Порошенко является фигурантом как минимум 16 уголовных дел. Последнее дело было возбуждено 30 января, помимо бывшего президента, в нем фигурантами оказались прошлые президент и вице-президент США Барак Обама и Джозеф Байден.

Ранее источники в украинской партии «Европейская солидарность» (ЕС) рассказали, что ее лидер Порошенко реально опасается угрозы уголовного преследования со стороны действующей власти. Экс-президент якобы собирается стать оппозиционером «номер один» по отношению к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, и окружение действующего президента примет решение посадить его в тюрьму на определенный срок, когда электоральная поддержка власти начнет падать.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



