Против Порошенко завели еще два уголовных дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило два уголовных дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает УНН.
Поводом для досудебного расследования стали заявления депутатов Рады. Дела заведены по статьям «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «Легализация доходов, полученных преступным путем».
На данный момент Порошенко является фигурантом как минимум 16 уголовных дел. Последнее дело было возбуждено 30 января, помимо бывшего президента, в нем фигурантами оказались прошлые президент и вице-президент США Барак Обама и Джозеф Байден.
Ранее источники в украинской партии «Европейская солидарность» (ЕС) рассказали, что ее лидер Порошенко реально опасается угрозы уголовного преследования со стороны действующей власти. Экс-президент якобы собирается стать оппозиционером «номер один» по отношению к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, и окружение действующего президента примет решение посадить его в тюрьму на определенный срок, когда электоральная поддержка власти начнет падать.