Врач предупредила о нежелательных побочных эффектах свеклы

Врач Алтунина: Злоупотребление свеклой повышает риск развития мочекаменной болезни

Свекла — очень полезный овощ, но при чрезмерном употреблении может вызвать нежелательные последствия, заявила эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина. О побочных эффектах она рассказала любителям этого продукта в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего врач предупредила, что злоупотребление свеклой увеличивает риск мочекаменной болезни, так как этот овощ богат оксалатами — солями щавелевой кислоты. У людей с мочекаменной болезнью их избыток в рационе повышает риск образования новых камней в почках или роста уже существующих.

Кроме того, свекла содержит много природных нитратов, добавила Алтунина. «Сами по себе эти нитраты не опасны: в организме они превращаются в расширяющий сосуды и улучшающий кровоток оксид азота. Однако большая порция свеклы может привести к сильному снижению давления, слабости и головокружению», — объяснила доктор.

Также, по словам Алтуниной, при чрезмерном употреблении свекла может вызвать и неприятные симптомы со стороны ЖКТ, такие как вздутие живота, повышенное газообразование, спазмы и диарея. Врач также отметила, что у этого овоща высокий гликемический индекс. Из-за этого свекла может спровоцировать выраженный подъем уровня сахара в крови, что важно учитывать людям с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью.

Ранее Алтунина рассказала о скрытых рисках авокадо. По ее словам, этот суперфуд стимулирует выделение желчи, что может привести к желчной колике и боли в правом подреберье.