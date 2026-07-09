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12:34, 9 июля 2026Экономика

В Кремле оценили динамику несырьевого экспорта России

Песков: Несырьевой экспорт России демонстрирует устойчивый рост
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Зависимость российской экономики от экспорта энергоресурсов постепенно снижается на фоне роста доли несырьевых товаров и услуг. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Несырьевой неэнергетический экспорт России в последние несколько лет демонстрирует устойчивый рост, отметил он. Производство такого рода товаров и услуг Песков назвал важнейшей частью национальной экономики.

Подобная динамика свидетельствует о постепенной диверсификации структуры российского экспорта. Такую тенденцию необходимо сохранять, констатировал Песков.

Несмотря на рост доли несырьевого экспорта, ключевое значение для российской экономики в долгосрочной перспективе все равно будет иметь вывоз энергоресурсов, спрогнозировали ранее аналитики Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ).

К 2040 году основу структуры вывозимой за рубеж отечественной продукции продолжат составлять газ, нефти и уголь, ожидают эксперты. В то же время неэнергетический экспорт (в том числе продукция химической промышленности, зерновые, оборудование и транспорт, удобрения, а также цветные металлы), отметили специалисты, станет расти примерно в пять раз быстрее, чем отгрузки топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

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