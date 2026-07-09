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12:35, 9 июля 2026Интернет и СМИ

Собчак ответила назвавшему ее «обосранной с двух сторон» Варламову

Собчак согласилась со словами Варламова о том, что ее критикуют люди с разными взглядами
Маргарита Щигарева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак ответила блогеру Илье Варламову (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который назвал ее «обосранной с двух сторон», имея в виду, что Собчак критикуют люди с разными взглядами. Пост на эту тему она выложила в Telegram.

«Ну да, так и есть. Таков путь», — согласилась Собчак с Варламовым.

По словам журналистки, она понимает, что ее деятельность всегда будет вызывать непонимание и неблагодарность. Однако она добавила, что считает свою работу важной.

Варламов высказался о Собчак в беседе с журналистом Ренатом Давлетгильдеевым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Он выразил мнение, что к ведущей негативно относятся люди с противоположной политической позицией. Давлетгильдеев согласился с блогером и назвал деятельность Собчак опасным выбором.

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