Варламов назвал Собчак «обосранной с двух сторон»

Блогер Варламов: Собчак получает критику от людей с разными политическими позициями

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак получает критику от людей с разными политическими позициями. Об этом он высказался в видео на своем YouTube-канале.

«Собчак стоит буквально обосранная с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие», — сказал Варламов в беседе с журналистом Ренатом Давлетгильдеевым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Собеседник с ним согласился и добавил, что телеведущая не является своей ни для патриотически настроенных россиян, ни для уехавших граждан. Говоря об этом, Давлетгильдеев также назвал деятельность Собчак опасным выбором.

Ранее Варламов заявил, что отказался давать интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Он сравнил Дудя со следователем, а его интервью — с допросом, и добавил, что такие беседы ему неинтересны.

