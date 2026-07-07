СРОЧНО: МОК рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:55, 7 июля 2026Интернет и СМИ

Варламов назвал Собчак «обосранной с двух сторон»

Блогер Варламов: Собчак получает критику от людей с разными политическими позициями
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак получает критику от людей с разными политическими позициями. Об этом он высказался в видео на своем YouTube-канале.

«Собчак стоит буквально обосранная с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие», — сказал Варламов в беседе с журналистом Ренатом Давлетгильдеевым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Собеседник с ним согласился и добавил, что телеведущая не является своей ни для патриотически настроенных россиян, ни для уехавших граждан. Говоря об этом, Давлетгильдеев также назвал деятельность Собчак опасным выбором.

Ранее Варламов заявил, что отказался давать интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Он сравнил Дудя со следователем, а его интервью — с допросом, и добавил, что такие беседы ему неинтересны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже не операция. Это война». В Кремле высказались об СВО и вероятности третьей мировой, а также дали Европе четыре совета

    Нетаньяху заявил о разногласиях с Трампом

    В России назвали организацию теракта в Дамаске возможной провокацией ГУР Украины

    Песков рассказал о встрече Зеленского с Путиным в 2019 году

    Сборная Аргентины одержала волевую победу над Египтом и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

    Стали известны последствия удара баллистических ракет по Одессе

    105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

    «Мировому спорту быть. Быть с Россией!» Как в России отреагировали на восстановление Олимпийского комитета в МОК?

    Врач оценил влияние кофе на здоровье простаты

    Варламов назвал Собчак «обосранной с двух сторон»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok