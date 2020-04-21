У семьи главного борца с коррупцией Украины нашли землю в Крыму

В декларации директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника нашли земельный участок в Крыму, сообщают «Українські Новини».

Земля принадлежит семье главного борца с коррупцией. Участок площадью 416 квадратных метров в Севастополе записан на жену Сытника Анну.

Согласно декларации, зарплата директора НАБУ за год составила 2 миллиона гривен. Наличными Сытник задекларировал 37 тысяч долларов. Ему также принадлежит квартира в Киевской области и автомобиль.

В марте в декларации министра социальной политики Украины Марины Лазебной нашли квартиру в России. В каком регионе находится жилье, не указано.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство жителей поддержали данное решение. Украина считает присоединение Крыма к России оккупацией. Страны Запада также не признают вхождение полуострова в состав России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!