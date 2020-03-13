У нового украинского министра нашли квартиру в России

В декларации министра социальной политики Украины Марины Лазебной нашли квартиру в России. Недвижимость членов нового правительства проанализировало издание «Сегодня».

Лазебная с 2009 года владеет квартирой в России площадью 31,7 квадратных метра. В каком регионе находится жилье, неизвестно.

Министру и ее сыну также принадлежит квартира в Киеве площадью 63 квадратных метра. Кроме того, в декларации Лазебной указаны две киевские квартиры ее мужа Игоря, родительский дом с участком и квартира, которой министр владеет вместе с братом.

Материалы по теме «Собирали лайки вместо денег» Рекордный рейтинг Зеленского рухнул. Власти Украины не справились с его обещаниями

Больше всего квартир (шесть) задекларировал вице-премьер, министр по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко. У нового премьер-министра Дениса Шмыгаля, согласно декларации, вообще нет квартиры. В качестве недвижимости он указал только дом во Львове, принадлежащий его жене.

Верховная Рада утвердила новое правительство Украины во главе со Шмыгалем 4 марта. Тогда же будущие министры подали декларации, в которых, как отмечает «Сегодня», забыли указать некоторые сведения: например, владение автомобилем, покупку недвижимости, банковские счета. Через несколько дней чиновники подали исправленные декларации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!