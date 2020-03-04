На Украине выбрали новое правительство

Верховная Рада на внеочередном заседании утвердила состав нового правительства, который предложил избранный премьер Денис Шмыгаль. Трансляция голосования ведется на YouTube-канале парламента.

В кабмине сменилось 10 министров. Свои посты сохранили только четверо чиновников. Это вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, глава МВД Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

Помимо самого Шмыгаля, который ранее был вице-премьером и министром развития общин и территорий, еще два министра остались в правительстве, но сменили посты. Глава МИД Вадим Пристайко стал вице-премьером по евроатлантической интеграции, а Дмитрий Кулеба, занимавший эту должность, возглавил внешнеполитическое ведомство.

В правительстве появилось два новых кресла — министр спорта и молодежи и министр сельского хозяйства. Первый пост занял Вадим Гутцайт, второй остался вакантным. Также депутаты пока не утвердили главу Минэкономики, Минкультуры, в которое раньше входило министерство спорта, вице-премьера по промышленной политике и главу Минобразования.

За отставку бывшего премьера Алексея Гончарука проголосовали 353 из 423 депутатов. Президент Владимир Зеленский заявил, что Кабмин не решил проблем с пенсиями, коммунальными платежами, долгами по зарплатам и дефициту бюджета.

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