Украина обвинила власти Крыма и Донбасса в сокрытии смертей от коронавируса

Власти Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса скрывают реальное число заразившихся коронавирусом и отрицают наличие смертей от эпидемии. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает «112.ua».
По данным ведомства, в самопровозглашенной Луганской народной республике «летальные случаи с ярко выраженной симптоматикой коронавируса» были зафиксированы еще в марте. В Донецкой народной республике пациент умер в больнице 4 апреля. Однако его смерть скрывается, вся медицинская документация изъята, утверждают в министерстве.
Киев обвинил власти неподконтрольных территорий в том, что врачей заставляют молчать и «физически блокируют в медицинских учреждениях вместе с инфицированными», например, в больницах Донецка и Макеевки. По официальным данным, в ДНР, ЛНР и Крыму нет летальных случаев от коронавируса.
Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость от Киева, который пытался вернуть их силой. Украина обвиняет Россию в оккупации территорий, Москва отвергает претензии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения