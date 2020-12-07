Украина заменит Минские соглашения

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит план «Б» по урегулированию конфликта в Донбассе в начале 2021 года. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что лично принимает участие в разработке плана, перейти к которому президент Украины Владимир Зеленский обещал в случае, если в течение года не удастся урегулировать ситуацию в рамках Минских соглашений.

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13 ноября Кравчук назвал Минские соглашения «политической петлей на шее», которая мешает принятию политических решений.

Весной глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что власти никогда не вели и не будут вести прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается Минскими соглашениями.

Ранее Зеленский выразил надежду, что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны в Донбассе. Он при этом не исключил, что готов выйти из переговоров, если в них не будет прогресса в течение года после декабрьского саммита в «нормандском формате». Он добавил, что у Украины есть «два или три плана» действий после возможного выхода из переговоров.

Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями ДНР и ЛНР конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса.