Украина заменит Минские соглашения

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит план «Б» по урегулированию конфликта в Донбассе в начале 2021 года. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, сообщает РИА Новости.
Он уточнил, что лично принимает участие в разработке плана, перейти к которому президент Украины Владимир Зеленский обещал в случае, если в течение года не удастся урегулировать ситуацию в рамках Минских соглашений.
13 ноября Кравчук назвал Минские соглашения «политической петлей на шее», которая мешает принятию политических решений.
Весной глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что власти никогда не вели и не будут вести прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). В то же время вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что украинские власти не станут закреплять особый статус Донбасса в Конституции, как это предполагается Минскими соглашениями.
Ранее Зеленский выразил надежду, что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны в Донбассе. Он при этом не исключил, что готов выйти из переговоров, если в них не будет прогресса в течение года после декабрьского саммита в «нормандском формате». Он добавил, что у Украины есть «два или три плана» действий после возможного выхода из переговоров.
Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями ДНР и ЛНР конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса.