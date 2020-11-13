Кравчук назвал Минские соглашения петлей на шее Украины

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук назвал Минские соглашения 2015 года «политической петлей на шее» Киева, которая мешает принятию решений. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщает «Главред».

По словам Кравчука, Россия настаивает на том, что в договоренностях прописан алгоритм, согласно которому сначала в регионе должны пройти выборы, а затем граница будет передана под контроль Украины.

«Они не хотят слушать меня о том, что этот комплекс мер был подписан в очень сложных условиях, шли военные действия», — посетовал Кравчук.

Он сказал, что стороны пытаются прийти к компромиссу. «Есть, например, идея, что, возможно, не всю границу сначала передавать под контроль Украины, возможно, вместе с силами ОБСЕ. Есть много вариантов, но главный принцип — нельзя провести выборы по украинским законам на территории, где нет ни грамма украинского», — заключил Кравчук.

Ранее он сообщил, что власти Украины не рассматривают возможность закрепления особого статуса для Донбасса в конституции страны, как того требуют Минские соглашения.

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