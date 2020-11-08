Киев отказал Донбассу в его главном требовании

Власти Украины не рассматривают возможность закрепления особого статуса для Донбасса в конституции страны, как того требуют Минские соглашения. О том, что Киев отказал самопровозглашенным республикам в их главном требовании, сообщил ТАСС представитель Украины в Трехосторонней контактной группе (ТКГ), первый президент республики Леонид Кравчук.

«Украина — моногосударство. В конституции не может быть прописано местное самоуправление для определенной территории с незаконными формированиями», — сказал он и добавил, что подобный шаг может спровоцировать и другие регионы потребовать преференций, что угрожает государственному устройству страны.

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Кравчук добавил, что все же закон об особенностях местного самоуправления для территорий самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республики (ЛНР и ДНР) будет принят при ряде условий. Каких именно — он не уточнил, но подчеркнул, что власти понимают необходимость такого шага. «Через шесть лет войны представить, что в Донбассе такие же условия, как во Львовской области, — это просто фантазия, мы это понимаем», — сказал политик.

Ранее сообщалось, что Кравчук назвал невыполнимым Минские соглашения в нынешней редакции. По его словам, Киев не устраивает последовательность действий, закрепленная в документе. Соглашения предполагают, что в Донбассе сначала проводятся местные выборы и восстановление территории, а затем ее демилитаризация. Украинские власти не будут проводить выборы, пока все незаконные формирования не будут выведены с территории ЛНР и ДНР. Причем под формированиями в Киеве подразумевают и вооруженные силы самопровозглашенных республик.

Украина неоднократно заявляла, что Минские соглашения, заключенные в 2015 году, требуют изменений. В частности, это касается положения об особом статусе, которое в Донбассе называют главным условием прекращения войны. При этом президент Владимир Зеленский на саммите «Нормандской четверки» в Париже в конце прошлого года подписал итоговое коммюнике, согласно которому соглашения не имеют альтернативы и обязательны к исполнению в том виде, в котором были приняты.