Украина признала «российское вторжение» и «оккупацию» политической правдой

Офис президента Украины раскритиковал первого премьер-министра, заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина после его заявлений в Верховной Раде о способах достичь мира в Донбассе. Об этом пишет «Страна.ua».

В заявлении говорится, что власти «неприятно поражены» словами Фокина. «Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство», — говорится в сообщении, которое было опубликовано вскоре после призыва к Фокину покинуть ТКГ.

В офисе президента заявили, что официальная позиция Украины «полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой». «Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», — указывается в заявлении. В ведомстве добавили, что признают «вполне очевидными истинами» тот факт, что территории находятся под контролем российской стороны.

Материалы по теме Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию «Вжарить надо» Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?

«Работа украинской делегации в Трехсторонней контактной группе всегда базировалась на полном понимании национальных интересов Украины и абсолютной правды о войне и кто есть кто в этой войне. (...) Безусловно, заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже дана надлежащая оценка. Прежде всего — обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы. Этого нельзя не понимать», — считают в офисе президента.

Там подчеркнули, что целью деятельности государства и его представителей является «достижение устойчивого мира только на украинском условиях».

29 сентября Фокин заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе. «Россия требует того, что конкретно прописано в минских договоренностях: провести выборы в Донбассе», — сказал политик. Депутаты при этом потребовали от него извинений за слова о необходимости предоставления особого статуса Донбассу. После перепалки Фокин заявил, что конституция дает ему право свободно выражать свое мнение.

87-летний Фокин согласился войти в ТКГ в августе, сразу после того, как украинскую делегацию возглавил первый президент страны, 86-летний Леонид Кравчук. Вскоре Фокин попал в базу «Миротворец» после слов о необходимости предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям. Он был назван провокатором, который сознательно участвует в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет «страной-агрессором», Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.