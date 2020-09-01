Замглавы украинской делегации в переговорах по Донбассу попал на «Миротворец»

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Витольд Фокин попал в базу сайта «Миротворец», передает ТАСС.

На портале говорится, что Фокин — провокатор, который сознательно участвует в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях». Ему также вменяется попытка легализации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В качестве доказательства приведены заявления политика из его интервью о том, что сторонам конфликта в Донбассе необходимо «добиться взаимных уступок».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пояснял, что эти заявления не отражают официальную позицию властей.

Витольд Фокин — первый премьер-министр независимой Украины. Возглавляет же украинскую делегацию в ТКГ первый президент страны Леонид Кравчук.

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