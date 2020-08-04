Первый премьер-министр Украины согласился включиться в переговоры по Донбассу

Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин согласился включиться в переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), передает Gordonua.com.

Приглашение участвовать в работе группы Фокин получил от главы офиса президента Андрея Ермака. Экс-премьер утверждает, что решение далось ему тяжело. «Считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина — это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю», — заявил он.

Фокин выразил готовность посетить неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей. «Если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попробовать найти возможность пойти им навстречу. Но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины», — подчеркнул он.

30 июля украинскую делегацию в ТКГ возглавил первый президент республики Леонид Кравчук. Он сменил на этом посту другого бывшего президента Леонида Кучму.