Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе

Украина готова пойти на ряд компромиссов на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе — например, предложить создать в регионе свободную экономическую зону. Об этом во вторник, 4 августа, заявил полномочный представитель Киева в группе Леонид Кравчук в эфире телеканала «112 Украина», передает ТАСС.

«Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне», — сказал Кравчук.

Экс-президент Украины Кравчук 30 июля согласился возглавить делегацию в ТКГ вместо другого бывшего главы государства Леонида Кучмы. Он выступил против особого статуса для Донбасса, но отметил, что региону можно дать «особую систему управления». «Иначе это уже какое-то отдельное государство будет, с какими-то особыми политическими полномочиями. Тогда это уже не будет территория в составе Украины», —пояснил Кравчук.

Он также призвал привлечь к переговорному процессу США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».