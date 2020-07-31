Кравчук назвал первые шаги в качестве главного переговорщика по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, назначенный главным украинским переговорщиком в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, назвал свои первые шаги на новом посту. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, в делегации могут произойти кадровые изменения. Кравчук рассказал, что в понедельник, 3 августа, он встретится с участниками переговорной группы для обсуждения.

«Я исхожу из того, что группа, которая сейчас работает, которую возглавлял Леонид Кучма, сделала в сложных условиях важные шаги — и мы начинаем жизнь не с чистого листа, начинаем с определенных плюсов, но были и минусы. Мы посоветуемся со всеми», — заверил он.

Кравчук добавил, что пока не общался с Кучмой по поводу кадровых перестановок: «Я ему позвоню и попрошу его, чтобы он высказался по этим позициям. Потому, что я ценю работу тех, кто что-то хорошее сделал на своем посту, нужно научиться и ценить».

Ранее Кравчук объявил о своей готовности идти на компромиссы в переговорном процессе для урегулирования конфликта в Донбассе. Политик заявил, что его единственная миссия — закончить войну и сделать так, чтобы на Украине царил мир.

30 июля Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ вместо Кучмы. По его словам, «время для отдыха не наступило». Он объяснил, что хочет делать все возможное для наступления мира в Донбассе.