Кравчук объявил о готовности идти на компромиссы по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук, недавно возглавивший делегацию Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, объявил о своей готовности идти на компромиссы. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Кравчука, его единственная миссия — закончить войну и сделать так, чтобы на Украине царил мир. Поэтому он будет делать для этого все возможное и пойдет на компромиссы.

Бывший президент также отметил, что в вопросе статуса Донбасса пора переходить от общих слов к «конкретным действиям». Так, он намерен организовать такое управление, которое принесет местным жителям пользу и покажет им, что они хозяева своей земли.

Новый глава делегации не стал уточнять, о каких именно компромиссах идет речь. Однако в одном из своих интервью Кравчук предложил в качестве одного из таких компромиссов создание на Донбассе свободной экономической зоны. В то же время политик отметил, что решение проблемы не должно касаться вопроса границы, суверенитета, потери независимости или территориальной целостности Украины.

Ранее Кравчук согласился возглавить делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу вместо Леонида Кучмы. По его словам, «время для отдыха не наступило». Он объяснил, что хочет делать все возможное для наступления мира в Донбассе.