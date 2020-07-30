Украина объяснила нарушения перемирия в Донбассе неконтролируемыми эмоциями

Начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак объяснил нарушения бессрочного перемирия в Донбассе неконтролируемыми эмоциями, передает Gordonua.com.

Хомчак на совещании у президента Владимира Зеленского сообщил, что с момента объявления перемирия в Донбассе не наблюдается эскалация конфликта или наступательные действия со стороны противника. Были зафиксированы лишь одиночные обстрелы.

«Они не являются системными и свидетельствуют о неконтролируемых эмоциях или провокациях на самом низком уровне», — отметил главком ВСУ.

Ранее самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) обвинила ВСУ в нарушении перемирия и обстрелах из гранатометов и стрелкового оружия.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. О нем Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.