ЛНР обвинила Украину в нарушении бессрочного перемирия

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Вооруженные силы Украины в нарушении бессрочного перемирия, вступившего в силу 27 июля. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает «Луганский информационный центр».

В ночь на 30 июля украинские войска произвели выстрелы из ручного противотанкового гранатомета, подствольного гранатомета, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Обстрел был совершен в районе населенного пункта Голубовское. Огонь был открыт сразу после завершения наблюдательного полета беспилотника ОБСЕ, отметил Лещенко.

О режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии. Днем 27 июля Киев заявил, что республики Донбасса нарушили режим прекращения огня. Донецк и Луганск назвали это провокацией.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений перемирия 27 июля.