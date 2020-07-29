Зеленский пообещал на 100 процентов соблюдать бессрочное перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев будет соблюдать бессрочное перемирие в Донбассе. Об этом в среду, 29 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Сегодня мы выполняем это стопроцентно — не на 99,9 процента, а на 100 процентов. Я благодарен всем, кто это делает и за это отвечает», — заявил Зеленский.
Что касается соблюдения противником режима прекращения огня, то, по словам Зеленского, все будет зависеть от России. «Сможет ли она так же все контролировать, и смогут ли они придерживаться тех договоренностей, которые у нас были», — пояснил украинский лидер.
Если другая сторона действительно хочет прекращения войны, украинцы это почувствуют, добавил Зеленский.
Он признал, что единичные выстрелы продолжаются, поскольку линия разграничения составляет более 400 километров, «и проконтролировать все очень сложно». В случае серьезных атак украинские военные будут очень мощно отвечать, заверил Зеленский.
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений перемирия 27 июля.
О режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.