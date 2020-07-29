Зеленский пообещал на 100 процентов соблюдать бессрочное перемирие в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев будет соблюдать бессрочное перемирие в Донбассе. Об этом в среду, 29 июля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Сегодня мы выполняем это стопроцентно — не на 99,9 процента, а на 100 процентов. Я благодарен всем, кто это делает и за это отвечает», — заявил Зеленский.

Что касается соблюдения противником режима прекращения огня, то, по словам Зеленского, все будет зависеть от России. «Сможет ли она так же все контролировать, и смогут ли они придерживаться тех договоренностей, которые у нас были», — пояснил украинский лидер.

Если другая сторона действительно хочет прекращения войны, украинцы это почувствуют, добавил Зеленский.

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Он признал, что единичные выстрелы продолжаются, поскольку линия разграничения составляет более 400 километров, «и проконтролировать все очень сложно». В случае серьезных атак украинские военные будут очень мощно отвечать, заверил Зеленский.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений перемирия 27 июля.

О режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.