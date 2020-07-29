Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили более 100 раз

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала 111 нарушений бессрочного перемирия, которое было установлено в Донбассе с полуночи 27 июля. Об этом говорится в ежедневном отчете миссии, передает ТАСС.

Все нарушения прекращения огня зафиксированы в Донецкой области 27 июля между 09:45 и 11:35. В их числе были 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия и 21 взрыв.

О режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии. Днем 27 июля Киев заявил, что самопровозглашенные республики Донбасса нарушили режим прекращения огня. Донецк и Луганск назвали это утверждение провокацией.