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Зеленский попросил церкви молиться о тишине в Донбассе

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Президент Украины Владимир Зеленский попросил глав церквей молиться о тишине в Донбассе. Политик опубликовал пост на Facebook.

Зеленский заявил, что 28 июля празднуется день крещения «Киевской Руси — Украины». «Сегодня мы не имеем права забывать или пренебрегать ценностями христианства, — отметил президент. — Без них невозможно движение на пути к процветанию и желаемому миру».

Украинский лидер добавил, что хочет обратиться с просьбой ко всем главам церквей и религиозных организаций — «не как президент, а как человек». «С просьбой помолиться за мир на украинской земле. За столь желанную тишину и полное прекращение огня на Донбассе», — пояснил Зеленский.

С 27 июля в Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Украинская православная церковь Московского патриархата приветствовала установление бессрочного перемирия. В Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году, Зеленского назвали предателем.

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