Украинские националисты «повесили» Зеленского и устроили молебен

Украинские националисты провели в Полтаве акцию против установления режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает «Страна.ua».

Участники акции символически «повесили» за шею фигуру президента страны Владимира Зеленского. «Люди ждали от киногероя, что он будет президентом, а он оказался ничтожеством. Почему решил его повесить? Чтобы поддержать! Я его таким образом поддерживаю!» — объяснил журналистам автор перфоманса.

В завершение акции священники Православной церкви Украины устроили молебен «в поддержку украинского воинства».

Ранее архиепископ Харьковский и Полтавский ПЦУ Афанасий Шкурупий назвал Зеленского предателем из-за режима прекращения огня. По словам архиепископа, с весны 2019 года ему постоянно хочется напевать: «Смотрю в прицел я и думу гадаю: почему я не снайпер, почему не стреляю?» Это ощущение возникло из-за «ужасного предательства Зеленского и генштаба ВСУ, которое они совершили в Минске, а с сегодняшнего дня воплощают в жизнь».

С полуночи понедельника, 27 июля, в Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.