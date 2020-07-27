Зеленского предложили заменить голограммой из-за несчастных случаев

На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о запрете главе государства осуществлять официальные визиты в другие страны, поскольку «после них происходят одни несчастья». Об этом пишут «Известия».

Так, в тексте петиции указывается, что визиты Зеленского сопровождаются чередой несчастных случаев в местах, где он побывал с официальным визитом. Например, в Париже, Омане, Прикарпатье. «В целях безопасности наших граждан предлагаю отменить их», — сказано в тексте.

Автор инициативы предложил вместо официальных визитов привозить на встречи голограмму Зеленского или транслировать его выступления по смартфону.

Сейчас продолжается сбор подписей. В поддержку такой инициативы уже высказались почти 1,5 тысячи человек из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения петиции.

17 июля петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов. В тексте говорится, что одним из предвыборных обещаний Зеленского было уйти в отставку в случае нарушения закона страны. Однако в июле 2020 года президент признался, что не задекларировал крупную сумму дохода, тем самым нарушив закон «О предотвращении коррупции».