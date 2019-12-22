На Украине предложили заменить Зеленского казачьим кругом

На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, в которой предлагают ликвидировать должность главы государства. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Наш менталитет — это казацкий круг-парламент, а монарший президентский уклад изначально ненавистен и порочен для Украины», — говорится в петиции.

Автор инициативы Виктор Товстоляк считает, что должность президента должна быть ликвидирована как «лишняя и особо опасная для государства».

Ранее на сайте Зеленского появилась петиция с с требованием запретить в стране продукцию американской корпорации Apple. Авторы предлагали приравнять iPhone к георгиевской ленточке и создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением средств.

Для рассмотрения главой государства петиция должна набрать 25 тысяч подписей за 89 дней.

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